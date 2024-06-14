Уголовное дело возбудили в Благовещенске после смертельного ДТП

Уголовное дело возбудили в Благовещенске по факту смертельной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть людей», — отметили в ведомстве.

Авария произошла 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири. Нетрезвый водитель не справился с управлением и влетел в толпу пешеходов. Пострадавших госпитализировали, сообщили «Известия».

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заявил, что шесть человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Жертвами аварии стали 49-летняя женщина и двое подростков 14-15 лет.