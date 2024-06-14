«Молимся за них». Мэр Благовещенска рассказал о состоянии пострадавших после ДТП

Мэр Благовещенска Имамеев: шесть человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП

Фото: Телеканал «360»

Шесть человек находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после аварии в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.

Среди жертв ДТП — два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.

«Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них», — написал Имамеев.

Водитель, который въехал в толпу пешеходов, был пьян, сообщили в СК России. Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с мотоциклом, сообщили «Известия».

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