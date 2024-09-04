Минздрав КБР озвучил число выписывающихся пострадавших от отравлений

Некоторых жителей Баксана, пострадавших от острой кишечной инфекции, уже готовят к выписке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии.

Сейчас в медучреждениях находятся 70 пациентов, из них к выписке готовят 16 человек. Врачи считают, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вспышка кишечной инфекции произошла в республике в начале сентября. С симптомами отравления в больницы обратились около 200 жителей города Баксана. СК возбудил уголовное дело, расследованием также занимается Роспотребнадзор.

Возможной причиной вспышки кишечной инфекции могла стать водопроводная вода. Ситуацию взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ему доложат о расследовании и установленных обстоятельствах. Подаваемую в краны воду сейчас дополнительно хлорируют.

Один из местных жителей рассказал 360.ru, что среди пострадавших есть дети. По его словам, у них высокая температура, тошнота и рвота.