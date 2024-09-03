СК возбудил уголовное дело из-за массового отравления людей в Кабардино-Балкарии

Фото: РИА «Новости»

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за массового отравления жителей Баксана. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления ведомства по Кабардино-Балкарии.

По предварительной версии, причиной отравления стала некачественная вода из-под крана. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и берут пробы.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что с кишечной инфекцией в регионе госпитализировали 63 жителей, включая 56 детей. Воду, подаваемую в краны, дополнительно хлорируют. Свое расследование ведет и Роспотребнадзор.

В августе 94 пациента кардиоцентра в Сургуте заразились кишечной инфекцией. По предварительной версии, источник отравления находился в пищеблоке больницы.

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