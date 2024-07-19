Минцифры не получало информации о сбоях в российских аэропортах

Минцифры не получало сообщений о сбоях в работе систем в российских аэропортах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

При этом представители министерства отметили значимость импортозамещения софта в отрасли.

«Ситуация с „Майкрософт“ в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — подчеркнули там.

Ранее в работе систем Microsoft в Австралии, США и странах Евросоюза произошел сбой. С проблемами столкнулись авиакомпании, банки, операторы связи и другие организации. Британский телеканал Sky News и вовсе был вынужден приостановить вещание.

Австралийский телеканал ABC связал произошедшее с обновлением, которое на этой неделе выпустила американская компания по кибербезопасности CrowdStrike.