Минцифры не получало информации о сбоях в российских аэропортах
Минцифры: сбои в Microsoft показывают значимость импортозамещения софта
Минцифры не получало сообщений о сбоях в работе систем в российских аэропортах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
При этом представители министерства отметили значимость импортозамещения софта в отрасли.
«Ситуация с „Майкрософт“ в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — подчеркнули там.
Ранее в работе систем Microsoft в Австралии, США и странах Евросоюза произошел сбой. С проблемами столкнулись авиакомпании, банки, операторы связи и другие организации. Британский телеканал Sky News и вовсе был вынужден приостановить вещание.
Австралийский телеканал ABC связал произошедшее с обновлением, которое на этой неделе выпустила американская компания по кибербезопасности CrowdStrike.