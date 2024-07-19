Глобальный сбой работающих на Windows ноутбуков произошел в Австралии
ABC сообщила о масштабном сбое операционной системы Windows в Австралии
В Австралии произошел масштабный сбой в работе ноутбуков с операционной системой Windows. Об этом сообщил местный телеканал ABC.
По информации канала, сбой мог произойти по вине американской компании CrowdStrike, занимающейся компьютерной безопасностью. Ранее на этой неделе она выпустила обновление, которое, предположительно, и стало причиной происшествия.
Сбой затронул работу телекоммуникаций, сайтов, банков и авиакомпаний. В частности, вышли из строя стойки регистрации Qantas и Virgin Australia в аэропортах Сиднея и Канберры. В Мельбурне пассажирам рекомендовали заранее прибывать в аэропорты. Помимо Австралии, ошибки в работе зафиксировали в США и Новой Зеландии.
На прошлой неделе с техническими трудностями столкнулись пользователи «Дзена». Временно не отображались разделы с топ-новостями, причем как в компьютерной, так и в мобильной версиях сайта.