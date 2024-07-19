Глобальный сбой работающих на Windows ноутбуков произошел в Австралии

В Австралии произошел масштабный сбой в работе ноутбуков с операционной системой Windows. Об этом сообщил местный телеканал ABC .

По информации канала, сбой мог произойти по вине американской компании CrowdStrike, занимающейся компьютерной безопасностью. Ранее на этой неделе она выпустила обновление, которое, предположительно, и стало причиной происшествия.

Сбой затронул работу телекоммуникаций, сайтов, банков и авиакомпаний. В частности, вышли из строя стойки регистрации Qantas и Virgin Australia в аэропортах Сиднея и Канберры. В Мельбурне пассажирам рекомендовали заранее прибывать в аэропорты. Помимо Австралии, ошибки в работе зафиксировали в США и Новой Зеландии.

На прошлой неделе с техническими трудностями столкнулись пользователи «Дзена». Временно не отображались разделы с топ-новостями, причем как в компьютерной, так и в мобильной версиях сайта.