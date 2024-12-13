Минобрнауки выразило соболезнования родным погибшего главы департамента Чурилова

Министерство образования и науки выразило соболезнования родным и близким главы департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Олега Чурилова, погибшего накануне в ДТП в Москве. Некролог опубликовали в Telegram-канале министерства.

«Олег Валерьевич запомнился коллегам как талантливый руководитель и настоящий профессионал, надежный товарищ и наставник», — написали в пресс-службе.

В Минобрнауки также добавили, что Чурилов внес большой вклад в обеспечение технологического суверенитета России и активно поддерживал молодых ученых и предпринимателей в сфере технологий.

Накануне его насмерть сбил автомобиль возле дома № 36 по Ленинградскому проспекту. Чурилову был 51 год. Департаментом в Минобрнауки он руководил с 2022 года, а до этого возглавлял Совместный центр трансфера технологий РАН и Роснано.