Главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина в Москве

ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве, в аварии погиб руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском проспекте в районе дома № 36 в четверг, 12 декабря. Скорая доставила 51-летнего пострадавшего в больницу. Спасти его не удалось, в результате полученных травм мужчина скончался.

Департамент Чурилов возглавлял с апреля 2022 года. До этого несколько лет руководил Совместным центром трансфера технологий РАН и РОСНАНО.

В Пресненском районе Москвы вечером 12 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, погиб один пассажир.