Жертвами наезда минивэна в Благовещенске стали шесть человек

Источник 360.ru: водитель легковушки насмерть сбил до 6 человек в Благовещенске

В Благовещенске водитель легковушки на огромной скорости врезался в людей. Авария произошла на улице Василенко. По данным источников 360.ru, погибли шесть или семь человек. Собеседники также утверждали, что водитель был нетрезв.

«Я только на балкон покурить вышел, авария произошла. Народу выпало… Уже [тела], наверное, лежат. „Скорую“ вызвал сразу», — рассказал очевидец на видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что на земле без движения лежат шесть человек. По информации Минздрава Амурской области, погибших было трое, среди них двое детей. Об этом ведомство рассказало ТАСС.

По данным источника 360.ru, виновник аварии — злостный неплательщик кредитов и уже привлекался за это несколько лет назад.

Прокуратура Амурской области уже организовала проверку по факту ДТП. На месте работает прокурор Благовещенского района Елена Бажал.

Ранее два человека, в том числе подросток, пострадали в дорожной аварии в Санкт-Петербурге.