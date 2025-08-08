Микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на Ольхоне

Микроавтобус в Ольхонском районе Иркутской области непроизвольно начал движение и скатился по склону в озеро Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В момент случившегося в салоне находились люди. Они получили травмы», — уточнили в полиции.

Правоохранители и сотрудники экстренных служб работают на месте ЧП. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее автобус протаранил пункт оплаты на трассе «Дон» в Тульской области. В салоне находились 48 пассажиров, включая четверых детей. Число пострадавших в ДТП превысило 30 человек. Предварительной причиной аварии правоохранители назвали сильный туман на участке дороги.