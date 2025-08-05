Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой превысило 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.
«В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», — подчеркнули в полиции.
Предварительной причиной аварии правоохранители назвали сильный туман на участке дороги.
ДТП случилось утром 5 августа на 228-м километре трассы. Автобус, ехавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта оплаты. Изначально сообщалось о 20 пострадавших. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры для устранения последствий аварии.
На место ДТП прибыл Киреевский межрайонный прокурор Павел Попов. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.
Жительниц Подмосковья пригласили на образовательный курс по запуску бизнеса
Адам Кадыров стал куратором гуманитарной помощи сектору Газа от Чечни
Более 10 мероприятий по обновлению систем водоснабжения проведут в Серпухове в 2025 году
Люди стоят почти 15 часов: на границе России и Грузии скопилась гигантская пробка
Почти 130 малых городов России оказались под угрозой исчезновения
Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте