Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой превысило 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Тульской области.

«В автобусе находилось 48 пассажиров. Предварительно, пострадало более 30 человек, в том числе четверо детей. Сведений о погибших нет», — подчеркнули в полиции.

Предварительной причиной аварии правоохранители назвали сильный туман на участке дороги.

УМВД по Тульской области
Фото: УМВД по Тульской области/Telegram
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УМВД по Тульской области
Фото: УМВД по Тульской области/Telegram
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УМВД по Тульской области
Фото: УМВД по Тульской области/Telegram
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УМВД по Тульской области
Фото: УМВД по Тульской области/Telegram
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ДТП случилось утром 5 августа на 228-м километре трассы. Автобус, ехавший по маршруту Луганск — Москва, врезался в опору пункта оплаты. Изначально сообщалось о 20 пострадавших. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры для устранения последствий аварии.

На место ДТП прибыл Киреевский межрайонный прокурор Павел Попов. По результатам проверки специалисты примут меры прокурорского реагирования.

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