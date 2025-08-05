Автобус протаранил пункт оплаты на трассе «Дон» в Тульской области

Крупное ДТП с автобусом произошло рано утром на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. По неизвестной пока причине транспортное средство врезалось в пункт взимания оплаты, сообщил ТАСС .

В салоне находились 48 пассажиров, включая четверых детей. Около 20 человек, предварительно, пострадали.

Известно, что автобус следовал по маршруту Луганск — Москва. Точные причины аварии и все обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

В минувшие выходные дорожная авария с пассажирским автобусом произошла в Мордовии. Там пострадали 10 человек, в том числе ребенок.

Авария произошла утром 2 августа на трассе рядом с селом Хлебино. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, в итоге транспортное средство завалилось на бок.