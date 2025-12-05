Микроавтобус с молодежной командой хоккеистов «Родина-2» попал в ДТП под Кировом

Появились кадры с места ДТП с микроавтобусом юных хоккеистов под Кировом

Перевозивший молодежную хоккейную команду «Родина-2» микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе «Вятка» в Юрьянском районе Кировской области. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства региона Дмитрий Курдюмов .

Он подчеркнул, что прибывшие медики забрали с места аварии четырех пострадавших спортсменов. Подростков доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни и здоровью хоккеистов нет.

Курдюмов добавил, что, по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель фуры, заснувший за рулем.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в микроавтобусе находились 18 человек.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места аварии. На них можно увидеть микроавтобус хоккейной команды с прицепом. На заднем стекле транспортного средства присуствует знак «Дети».

Сегодня же стало известно о столкновении с грузовиком выехавшего на встречную полосу автомобиля Toyota Avensis в Мошковском районе Новосибирской области. В результате аварии погибли водитель, женщина-пассажир и двухлетний ребенок. Еще двух детей — семи и 11 лет — с травмами доставили в больницу.