Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области в аварии с легковушкой и грузовиком погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло на трассе Р-255 в Мошковском районе. Водитель Toyota Avensis двигался в сторону Новосибирска от населенного пункта Болотное, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли 55-летний водитель, 33-летняя женщина-пассажир и двухлетний ребенок. Двоих несовершеннолетних — семи и 11 лет — привезли в больницу для оказания помощи.

На месте аварии работу правоохранительных органов координирует прокурор Мошковского района Денис Серебряков.

Днем ранее три человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Водитель «Оки» выехал на встречку, где на полной скорости двигалась тяжелая фура МАЗ.