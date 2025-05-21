Мигранты устроили массовое побоище на российской стройке

В Приморье на стройке подрались мигранты из КНДР и Узбекистана

В Приморском крае на строящемся объекте в городе Арсеньеве произошла массовая драка между гражданами Узбекистана и Северной Кореи. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

В городе строят горнолыжный курорт. Причиной драки стало непонимание, участники использовали даже палки. Сразу после конфликта все они вернулись к работе, информация о пострадавших мигрантах не поступала.

В октябре прошлого года приезжие устроили массовую драку на Беговой улице в Саратове. Участниками конфликта стали минимум 10 мужчин, ругавшихся не на русском языке.

Прибывшие на место полицейские задержали только пятерых иностранцев, остальные сбежали и спрятались во дворах. Областной СК завел уголовное дело о хулиганстве.

В ноябре рабочий-мигрант выбил коллеге глаз ключом на фабрике в Санкт-Петербурге.