СК возбудил уголовное дело по факту массовой драки с участием иностранных граждан в Саратове. Видео драки выложили в Сеть, сообщила пресс-служба ведомства.
Драка произошла на улице Беговой у дома № 13. Более 10 мужчин устроили драку во дворе многоквартирного дома, многие говорили не на русском языке. Видео опубликовали в местном паблике.
Полиция задержала пятерых иностранцев. СК РФ по Саратовской области возбудил дело по статье о хулиганстве, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений.
В Белгороде 8 октября между подростками и взрослыми мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка между сторонами переросла в драку.
Условия для вступления Украины в НАТО назвали на Западе
Госдума рассмотрит проект о запрете мигрантам привозить в Россию семьи
Слабительный зефир. Магазины выставили товар не на ту полку
«Ультиматум пусть жене своей объявит». Захарова ответила немецкому политику
Мигранты устроили массовую драку в Саратове
Израильский танк атаковал базу миротворцев в Ливане
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте