Мигранты устроили массовую драку в Саратове

СК завел уголовное дело о массовой драке иностранцев в Саратове

СК возбудил уголовное дело по факту массовой драки с участием иностранных граждан в Саратове. Видео драки выложили в Сеть, сообщила пресс-служба ведомства.

Драка произошла на улице Беговой у дома № 13. Более 10 мужчин устроили драку во дворе многоквартирного дома, многие говорили не на русском языке. Видео опубликовали в местном паблике.

Полиция задержала пятерых иностранцев. СК РФ по Саратовской области возбудил дело по статье о хулиганстве, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений.

В Белгороде 8 октября между подростками и взрослыми мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка между сторонами переросла в драку.