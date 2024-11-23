Рабочий-мигрант выбил коллеге глаз ключом на фабрике в Петербурге

Склад кондитерской фабрики во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга стал площадкой выяснения отношений двух рабочих-мигрантов. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой один рабочий ударил оппонента в глаз зажатым в кулаке ключом.

В ведомстве уточнили, что драка с членовредительством произошла около 06:00 в минувший четверг, 21 ноября.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции установили, что конфликт начался между уроженцами соседствующих стран Центральной Азии. В ходе перепалки мужчины вышли на улицу, где подрались. В ходе потасовки 20-летний рабочий ударил ключом в глаз своего 28-летнего коллегу.

Пострадавшего забрали в больницу прибывшие на место врачи. Второго участника драки правоохранители доставили в отдел, где завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В середине октября группа мигрантов устроила массовую драку на Беговой улице в Саратове. Участниками конфликта стали более 10 мужчин, выражавших свое отношение к соперникам не по-русски. Прибывшая на место полиция успела задержать только пятерых иностранцев. Остальные сбежали и спрятались во дворах. Областной главк СК завел уголовное дело о хулиганстве.