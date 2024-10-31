Толпа мигрантов напала на бригаду строителей под Петербургом

СК РФ: против напавших на строителей мигрантов под Петербургом возбудили дело

Мигранты под Петербургом избили бригаду строителей. Об этом сообщил СК в Telegram-канале .

В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», центральному аппарату СК доложат о ходе расследования.

«В социальных медиа сообщается, что в Ленинградской области приезжие напали на бригаду строителей. Словесный конфликт перерос в нанесение телесных повреждений», — написала пресс-служба СК.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за организацию незаконной миграции в России будут лишать имущества, ценностей и денег. Закон о конфискации приняли 30 октября. Он вносит изменения в статью 104.1 УК РФ.