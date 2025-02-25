Мигранты напали на полицейских в Подмосковье

Мигранты устроили драку во время задержания, напав на силовиков в Подмосковье

В Подмосковье мигранты напали на сотрудников полиции, пытаясь отбить одного их своих. О дебоше, устроенном иностранцами в поселке Ермолино, 360.ru рассказал очевидец.

Местные жители вызвали полицейских 23 февраля, сообщив, что мигранты живут в хостеле, расположенном неподалеку.

Собеседник 360.ru пояснил, что он стал жить в поселке три года назад и тогда узнал про хостел. Обитатели ночлежки не раз нарушали общественный порядок.

«Приехало два наряда полиции, попытались их задержать. Одного из них отбивали свои же. И товарищи полицейские не могли ничего сделать», — рассказал он.

На кадрах видно, что одного полицейского повалили на землю и начали бить.

Собеседник 360.ru добавил, что ему точно неизвестно, почему вызвали правоохранителей. Видео с дебошем мигрантов ему передала женщина, снявшая все на камеру, но свои контакты дать СМИ она отказалась, так как живет рядом с этим хостелом и боится за свою безопасность.

Прошлой осенью администрация Мытищ обнаружила три незаконных хостела в деревне Новогрязново.