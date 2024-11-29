Незаконное общежитие мигрантов снесут в деревне Новогрязново

Администрация Мытищ обнаружила во время рейда три незаконных хостела в деревне Новогрязново. Земельные документы хозяина территории рассмотрит суд.

Жители Мытищ жаловались на владельца территории, устроившего общежитие для мигрантов. Администрация пришла с проверкой к хозяину и обнаружила три участка с незаконными хостелами и временными постройками, которые сдаются в посуточную аренду.

Хозяин «люксовых» номеров нарушил все нормы экологической, противопожарной и санитарной безопасности в своих постройках. Материалы о территории направят в межведомственную комиссию для дальнейшего рассмотрения в судебном порядке.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов Елена Лебеденко отметила, что проверки будут продолжаться во всех населенных пунктах Мытищ. Главная задача рейдов выявить все нарушения земельного законодательства и привести правовые отношения в соответствие с действующим законодательством.

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