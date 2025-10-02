Мигрант в Шереметьево не оплатил парковку и переехал сотрудника аэропорта

В аэропорту Шереметьево водитель-мигрант переехал сотрудника службы безопасности, потому что не хотел платить за парковочное место. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Шереметьево обеспечил все возможные меры для задержания нарушителя и привлечения его к ответственности для профилактики подобных инцидентов», — заявили в аэропорту.

Происшествие случилось вечером 18 сентября на привокзальной площади терминала. Выходец из Таджикистана специально сбил на машине сотрудника при выезде с привокзальной территории.

Также на канале оставили записи с камер видеонаблюдения. Там видно, как водитель наехал на работника. Мотивом для такого поступка послужило то, что иностранец не захотел платить за парковку. Также мужчина снес два шлагбаума и скрылся с места ЧП.

«Сотрудник безопасности в результате инцидента был травмирован, ему оказана медицинская помощь», — отметили в авиагавани.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновника задержали и арестовали. Правоохранители установили, что до этого он несколько раз нарушал правила пользования услугами аэропорта.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил призывать к ответу работодателей за проступки мигрантов. По его словам, начальство должно будет компенсировать причиненный иностранным сотрудником вред, если тот не сможет его возместить или уклонится от ответственности.