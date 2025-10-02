Работодателей предложили призвать к ответу за проступки мигрантов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать систему солидарной ответственности для работодателей, нанимающих мигрантов в России. С этой инициативой он обратился к главе правительства Михаилу Мишустину. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Мы считаем, что в случае причинения иностранным гражданином, въехавшим в страну по инициативе работодателя, имущественного или иного подтвержденного ущерба, работодатель должен компенсировать причиненный вред в полном объеме», — указал парламентарий.

Такой порядок должен действовать, если иностранец не возмещает его добровольно или уклоняется от ответственности. Кроме того, считает депутат, важно предусмотреть солидарную ответственность как мигранта, так и работодателя. В таком случае сумма возмещения ущерба должна распределяться по решению суда.

«Такой порядок должен действовать в том случае, если работодатель принял на работу иностранного гражданина, который ранее уже находился на территории Российской Федерации», — отметил лидер «Справедливой России».

По мнению Миронова, нововведения помогут улучшить дисциплину при отборе и контроле за мигрантами. Это снизит случаи уклонения от возмещения вреда через выезд из России и обеспечит защиту прав пострадавших. Для добросовестных работодателей система создаст прозрачные правила распределения рисков, что укрепит порядок в миграционной сфере.

Ранее МВД подсчитало число живущих в России иностранцев-нелегалов. С 10 сентября в силу вступил закон, который предусматривает наказание для мигрантов, находящихся в стране незаконно, вплоть до выдворения.