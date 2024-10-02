Между секторами зданий Совфеда и приемной Госдумы заклинило дверь

Двери заклинило между секторами зданий Совета Федерации и приемной Государственной думы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Люди не могут попасть из одного корпуса в другой. Для решения проблемы на место вызвали специалистов.

Ранее в столичной поликлинике застрял лифт с 11 людьми. Причиной стало превышение грузоподъемности.

В августе в московском парке развлечений заклинило аттракцион «Воздушный экспресс». Отдыхающие остались на высоте и не могли выбраться самостоятельно. Людей вызволили с помощью лестницы-подъемника.