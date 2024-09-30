Московский депздрав назвал причину остановки лифта с 11 людьми

Предварительной причиной остановки лифта в московской поликлинике № 115 стало превышение грузоподъемности. Об этом 360.ru сообщил столичный депздрав.

Аварийная остановка лифта произошла 30 сентября в 09:48, в кабине находились 11 человек. Всех пациентов через 24 минуты выпустила техническая служба, обслуживающая лифт.

«Помощь спасателей, а также медицинская помощь никому из пассажиров не понадобились», — уточнили в депздраве.

Источник 360.ru ранее заявил, что в одной застрявшей в лифте женщине потребовалась экстренная помощь. По данным Telegram-канала Shot, из-за нехватки воздуха у людей началась паника.

Подобная ситуация произошла ранее в роддоме в Москве. В медучреждении застрял лифт с шестью пассажирами. Среди них была беременная женщина, она стала рожать прямо в кабине.