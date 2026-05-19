Место жесткой посадки Ан-2 в Якутии сняли на видео

Жестко севший в Томпонском районе самолет Ан-2 загорелся. Обошлось без погибших, но четырем людям на борту понадобилась медицинская помощь. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

К месту крушения уже добрались спасатели, экипаж удалось успешно эвакуировать.

Ан-2 поднялся в воздух в населенном пункте Теплый Ключ. На его борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров. Предположительно, они патрулировали лес, ища возможные очаги возгораний. Одного мужчину в состоянии средней тяжести отправили в больницу, трем оказали помощь на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна. Предположительно, у самолета отказал двигатель. Однако точную причину аварии установит Межгосударственный авиационный комитет.