СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-2 в лесу Якутии

После аварийной посадки Ан-2 в лесу Якутии Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, самолет выполнял авиационные работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Он совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя примерно в шести километрах от поселка Теплый Ключ Томпонского района.

«Предварительно, на борту судна находились восемь человек, данные о пострадавших уточняются. После совершения посадки на судне произошло возгорание, размер ущерба устанавливается», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ан-2 совершил экстренную посадку в лесном массиве. По данным МЧС, пассажиры вышли оттуда пешком в сторону населенного пункта.