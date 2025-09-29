Бабушка и внук стали жертвами атаки БПЛА в Подмосковье

Воробьев подтвердил гибель двоих человек при атаке БПЛА на Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил гибель двоих человек при атаке украинских БПЛА на регион. Пост появился в его Telegram-канале .

«К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее шестилетний внук», — написал глава региона.

Воробьев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв атаки. Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибших.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 78 украинских БПЛА над регионами России, четыре беспилотника ликвидировали в Подмосковье. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 24, и над Белгородской — 21 аппарат.