Место падения рабочих в котлован в Москве сняли на видео

При обрушении конструкции в Вешняках погиб рабочий. Пресс-служба прокуратуры Москвы показала место происшествия.

Частичное обрушение конструкции произошло в процессе демонтажа здания на Косинской улице. Работы вела частная организация. В результате погиб рабочий 1992 года рождения.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительные органов и специальных служб. Прокуратура заявила о проведении процессуальной проверки.

Источник 360.ru сообщил, что во время демонтажных работ на Косинской улице двое рабочих провалились в котлован. Коллеги потеряли с ними связь. Один из пострадавших погиб. К поиску мужчин присоединились спасатели с собаками.

Минувшей ночью на севере Москвы загорелся последний этаж многоэтажки. Из дома эвакуировались 30 человек. Пожарные потушили огонь на площади 40 квадратных метров.