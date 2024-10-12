Место падения рабочих в котлован в Москве сняли на видео

При обрушении конструкции в Вешняках погиб рабочий. Пресс-служба прокуратуры Москвы показала место происшествия.
Частичное обрушение конструкции произошло в процессе демонтажа здания на Косинской улице. Работы вела частная организация. В результате погиб рабочий 1992 года рождения.
На место происшествия приехали сотрудники правоохранительные органов и специальных служб. Прокуратура заявила о проведении процессуальной проверки.
Источник 360.ru сообщил, что во время демонтажных работ на Косинской улице двое рабочих провалились в котлован. Коллеги потеряли с ними связь. Один из пострадавших погиб. К поиску мужчин присоединились спасатели с собаками.
Минувшей ночью на севере Москвы загорелся последний этаж многоэтажки. Из дома эвакуировались 30 человек. Пожарные потушили огонь на площади 40 квадратных метров.
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