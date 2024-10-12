Многоэтажный дом загорелся на севере Москвы

Источник 360.ru: на Ивановской улице в Москве загорелся 22-й этаж дома

На севере Москвы в жилом комплексе «Тимирязев парк» загорелась многоэтажка. Огонь охватил 22-й этаж. 360.ru показал видео с места происшествия.

Пожар произошел в доме по Ивановской улице, 19. Загорелся последний, 22-й, этаж.

МЧС России сообщило, что информация о пострадавших не поступала. К тушению подключились 39 специалистов и 10 единиц техники.

Минувшим вечером в районе Свиблово на северо-востоке Москвы загорелся мусор в пустовавшем металлическом ангаре. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Спасатели потушили огонь, никто не пострадал.

«Известия» показали пожар в 16-этажном «Доме-корабле» на Большой Тульской улице. Он произошел 10 октября в квартире на шестом этаже. Жильцы оперативно эвакуировались.