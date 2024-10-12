Рабочие провалились в котлован на востоке Москвы, один из них погиб

Источник 360.ru: в Москве двое рабочих упали в котлован на стройке, один погиб

Двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Одного из них нашли мертвым, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о случившемся поступила спасателям в 18:56. По предварительным данным, ЧП произошло на Косинской улице. Мужчины упали в котлован, связь с ними потеряли.

На место выехали бригада скорой помощи и спасатели с собаками. Выяснилось, что один из провалившихся в котлован погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Еще одно ЧП произошло на стройке в столице в середине апреля. Один из рабочих сорвался с высоты на стройплощадке на улице Нижние Мневники. Мужчина погиб на месте.

Ранее на стройке в московском районе Печатники 40-летнего рабочего зажало деревянным листом. Мужчина потерял сознание. По факту случившегося следователи назначили проверку.