Рабочие провалились в котлован на востоке Москвы, один из них погиб

Двое рабочих провалились в котлован во время демонтажных работ в районе Вешняки в Москве. Одного из них нашли мертвым, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Информация о случившемся поступила спасателям в 18:56. По предварительным данным, ЧП произошло на Косинской улице. Мужчины упали в котлован, связь с ними потеряли.
На место выехали бригада скорой помощи и спасатели с собаками. Выяснилось, что один из провалившихся в котлован погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Еще одно ЧП произошло на стройке в столице в середине апреля. Один из рабочих сорвался с высоты на стройплощадке на улице Нижние Мневники. Мужчина погиб на месте.
Ранее на стройке в московском районе Печатники 40-летнего рабочего зажало деревянным листом. Мужчина потерял сознание. По факту случившегося следователи назначили проверку.
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