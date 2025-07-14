Место гибели людей после удара молнии на пляже под Тулой сняли на видео

Днем 14 июля три человека погибли на пляже в Алексинском районе Тульской области в результате удара молнии. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

На кадрах можно увидеть, как работала бригада скорой помощи. Над пляжем нависли темные грозовые тучи, шел мелкий дождь.

По предварительным данным, среди погибших — двое мужчин из Москвы и 14-летний ребенок из Тулы. В реанимации находится одна женщина, еще двое пострадавших — в кардиологии.

Источник 360.ru сообщил, что в момент удара молнии в реку из воды выходили шесть человек.

Региональный СК начал проверку гибели людей на пляже. На место ЧП выехали криминалисты для осмотра, заявляли в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, люди в резиновых сланцах избежали гибели. Предварительно, трое погибших находились на пляже без обуви.