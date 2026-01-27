Место гибели четырех кубинцев в Балашихе сняли на видео

В ночь на 27 января при пожаре в хостеле в Балашихе погибли четыре гражданина Кубы. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

На видео можно заметить черные следы от дыма на фасаде дома, а также сгоревшие оконные рамы на втором этаже.

В результате ЧП погибли четыре человека, все они — граждане Кубы. Судя по всему, в попытках согреться они развели огонь прямо в комнате. Следственный комитет завел уголовное дело.

В здании отсутствовало электричество, владелец улетел в Лондон и не оплачивал счета. Дом переделали в хостел, в котором отсутствовали коммунальные удобства. Прибывшие на вызов спасатели успели эвакуировать еще шесть человек, среди них две семьи с детьми.

Причину пожара пока официально не установили. В качестве основной версии правоохранители рассматривают неосторожное обращение с огнем.