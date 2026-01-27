Во время пожара в хостеле в Балашихе сгорели граждане Кубы

Все погибшие в результате пожара в хостеле в Балашихе оказались гражданами Кубы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы

«Все погибшие — граждане Кубы. Выясняется, как они попали в этот дом», — заявил источник агентства.

Среди погибших — двое мужчины и две женщины, личности пока неизвестны, так как тела сильно обгорели. Также спасатели эвакуировали шесть человек, среди них 17-летний кубинец и еще один ребенок.

Собственник дома в настоящее время проживает в Лондоне, у погибших договора аренды не было. Кроме того, в доме отключили электричество, отметил телеграм-канал Shot. Трехэтажный частный дом сдали в аренду и переоборудовали под хостел по цене 1200 рублей в сутки.

Пожар произошел в ночь на 27 января в районе дома 37 в микрорайоне Салтыковка. МЧС для ликвидации последствий задействовало 80 сотрудников и 27 единиц техники.