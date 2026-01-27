Обгоревшие тела двух женщин и двоих мужчин нашли в хостеле в Балашихе после пожара
При пожаре в хостеле в Балашихе погибли две женщины и двое мужчин
При разборе сгоревших завалов хостела в Балашихе нашли тела двоих мужчин и двух женщин. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного следственного управления СК.
Еще одного постояльца — 15-летнего подростка — госпитализировали с отравлением угарным газом. Пять человек спаслись и не пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Пожар в здании, переоборудованном под хостел, вспыхнул около половины пятого утра. По некоторым данным, там проживали граждане Кубы. Причина пожара пока неизвестна — в качестве основной версии рассматривают неосторожное обращение с огнем.
Прокуратура Московской области проводит собственную проверку обстоятельств происшествия.