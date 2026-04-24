Место аварии с 6 машинами на Киевском шоссе сняли на видео

Утром в пятницу на Киевском шоссе в Москве произошла массовая авария, в которой пострадали четыре автомобиля. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
Столкнулись четыре легковых и два грузовых авто. Травмы получил один человек, его доставили в больницу.
Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы из шести. Водителей призвали объезжать участок на 23-м километре трассы.
Ранее ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе в российской столице, тогда пострадали три человека. Сотрудники Госавтоинспекции гнались за водителем каршеринга, который не справился с управлением и наехал на пешеходов.
