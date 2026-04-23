В Москве каршеринг сбил 3 пешеходов, убегая от ДПС

Каршеринг сбил 3 пешеходов на Алтуфьевском шоссе в Москве, скрываясь от ДПС
На Алтуфьевском шоссе в Москве сотрудники ДПС преследовали каршеринг, водитель которого удирал без прав и арендовал машину с фейкового аккаунта. Об этом сообщил источник 360.ru.
Неизвестный мужчина арендовал автомобиль Haval. Когда сотрудник ДПС попросил водителя остановиться, он не отреагировал — началась погоня.
Парень не справился с управлением, и машина перевернулась, сбив при этом трех пешеходов. Все они пострадали. Молодой человек с резаными ранами кисти от госпитализации отказался. Двух женщин — одну из них с закрытой черепно-мозговой травмой — увезли в больницу.
Как сообщил Shot, водитель и его друг-пассажир могут быть несовершеннолетними. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Официальных комментариев по поводу ДТП пока не поступало.
Ранее на Садовом кольце в Москве столкнулись пять автомобилей и один электросамокат. Погибли два человека.