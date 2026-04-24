Один человек пострадал в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

На 23-м километре Киевского шоссе в Москве произошла авария с участием шести автомобилей — двух грузовых и четырех легковых. Один человек пострадал, сообщил источник 360.ru.

По его данным, в связи с ЧП перекрыли три полосы движения из шести в сторону Москвы. Пострадавшего в аварии отвезли в больницу на скорой.

Также о ДТП сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На 23-м километре Киевского шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — заявили в ведомстве.

Водителей предупредили, что движение в сторону центра затруднено, следует выбрать пути объезда.

Ранее авария случилась на Алтуфьевском шоссе в столице. Пострадали три человека. За водителем каршеринга гнались сотрудники ДПС. Беглец не справился с управлением и машина перевернулась, сбив трех пешеходов.