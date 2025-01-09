Места закончились. Ребенка не пустили на рейс «Аэрофлота» из-за овербукинга

Пассажирка Ангелина рассказала, как ее сестру не пустили на рейс «Аэрофлота»

Ребенка не пустили на рейса «Аэрофлота» Самара — Москва из-за овербукинга. Об этом 360.ru рассказала сестра пострадавшей Ангелина.

Сначала причиной отказа назвали поломку кресла, но посадка в самолете была полной — все места оказались заняты, отметила девушка.

«После нас стояло огромное количество народу, всех пустили, и они говорили о том, что они были зарегистрированы заранее. Но мы сами все понимаем, что бабульки и дедульки не могут регистрироваться заранее. И после нас еще 100 человек пустили, а именно нас нет. Мы просто летели с питомцами. Нам сказали тоже такую фразу, что вот вам „Аэрофлот“ выдал места, а сестре нет, и она не полетит», — рассказала Ангелина.

По ее словам, семья купила билеты за неделю до вылета по полной стоимости. Пассажиры приехали в аэропорт за два часа до вылета. Единственная проблема — отсутствие возможности заблаговременной регистрации из-за питомцев.

«Мне многие стюардессы писали, что это нормальная практика, когда овербукинг работает. То есть, получается, продают билетов больше, чем есть на самом деле», — добавила собеседница 360.ru.

Семья не собирается требовать какую-либо компенсацию за случившееся. Пассажиры лишь хотят узнать, почему ребенка не пустили на борт, а также причину поведения сотрудников аэропорта.

«Уважаемый агент по обслуживанию пассажиров на стойке регистрации, смеясь мне в лицо сказал, что моя сестра 99% не полетит с нами», — написала Ангелина в своем Instagram*.

Сейчас потерпевшие разбираются напрямую с аэропортом.

Ранее на борт AirSerbia из-за овербукинга не пустили народного артиста России Андрея Соколова. Актер обратился в суд.

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