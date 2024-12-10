Актера Соколова не пустили в самолет из-за «овербукинга». Артист обратился в суд

Артист Соколов будет судиться с AirSerbia из-за недопуска в самолет

Народному артисту России Андрею Соколову отказали в посадке на борт AirSerbia из-за так называемого «овербукинга». Деятель культуры обратился в суд, сообщил 360.ru адвокат актера.

В июле Соколов приобрел билет на рейс Москва — Белград — Тиват и обратно. Актер заранее прибыл в аэропорт, прошел регистрацию, сдал багаж и отправился в зону посадки. В Черногории у актера была запланирована важная встреча.

«Непосредственно перед вылетом Соколову сотрудниками авиакомпании AirSerbia было отказано в посадке на борт по причине так называемого „овербукинга“, то есть ситуации, когда авиакомпания продала на рейс билеты большему количеству пассажиров, чем физически может вместить самолет», — объяснил адвокат.

По его словам, сотрудники аэропорта и представители компании не попытались урегулировать ситуацию. С момента случившегося прошло более четырех месяцев, но артисту так и не вернули деньги за билет.

«Инцидент произошел в день рождения актера, что причинило ему дополнительные моральные страдания. Поскольку разрешить вопрос с помощью переговоров не вышло, Андрей Алексеевич обратился в Тверской районный суд города Москвы с иском о защите прав потребителей», — добавил юрист.

Актер потребовал вернуться потраченные на билет деньги, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб в 1,3 миллиона рублей. Заседание суда назначили на 12 декабря.

На прошлой неделе пассажирам «Азимута» пришлось семь часов ждать вылета из Сочи в Израиль. Рейс задержали по технической причине.