Москвич незаконно купил азиатского льва

Житель Москвы незаконно приобрел и содержал хищного азиатского льва. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Факт незаконного содержания трехмесячного самца зафиксировали в Окружном проезде. Каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, владелец не предоставил.

Азиатский лев находится в перечне видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находящихся под угрозой исчезновения.

Детеныша льва при содействии Роспотребнадзора по Москве и Калужской области передали в специализированную организацию для его дальнейшего обследования и содержания.

Ранее московский суд конфисковал у жителя столицы пуму, которую тот держал в однокомнатной квартире. Мужчина каждый день выгуливал хищника без намордника, что вызывало обеспокоенность у соседей.