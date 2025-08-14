Медведи помешали поиску пропавших на Байкале рыбаков

Медведи мешают поиску пропавших на Байкале 9 августа рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Бурятии.

«Поисковые мероприятия осложнились присутствием медведей, которые держатся у берегов Байкала в поисках пищи», — отметили в ведомстве.

В настоящее время спасатели обследовали около 120 километров акватории озера Байкал и более 45 километров береговой линии. В поисках принимают участие сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и Байкальского поисково-спасательного отряда, а также волонтеры.

Трое рыбаков пропали на Байкале 9 августа в районе бухты Дагары. Спасатели нашли одно тело, судьба еще двух мужчин пока что неизвестна.

Ранее спасатели Якутии вывели из леса заблудившегося грибника после пяти дней поисков. Мужчина признался, что все это время питался ягодами и грибами, а также пил из луж.