Ел ягоды и пил из луж. Заблудившийся грибник рассказал о пяти днях в лесу Якутии

Обследование территории с беспилотника вывело спасателей Якутии на пропавшего в лесу на Намском тракте 59-летнего грибника. Мужчину обнаружили через пять дней поисков около ущелья на Намском тракте. Об этом сообщила пресс-служба республиканской службы спасения.

Возглавлявший поисковую группу Альберт Ноев рассказал, что мужчину разглядели не сразу. Обессилевший грибник не двигался, но специалисты решили проверить.

«Я услышал, как кашляет человек. Сразу поняли: нашли!» — рассказал спасатель.

Ноев пояснил, что в лес грибник взял с собой телефон и первые дни поисков отвечал на звонки. Но объяснить, в какой части леса он находится, или включить на аппарате геолокацию не сумел.

Место, где нашли грибника, спасатели уже проверяли, но ответить на их крики ослабевший мужчина не смог. При осмотре места обнаружения потерявшегося специалисты заметили следы медведя.

Спасатель заявил, что грибник сначала не мог говорить и плохо передвигался, проведя пять дней без еды и воды.

«Говорил, что пытался есть ягоды, пил воду из луж. Передвигался с трудом, все время просил дать отдохнуть», — добавил Ноев.

Он уточнил, что у грибник также жаловался на больное сердце. Поэтому спасатели, как только вывели его из леса, передали прибывшей бригаде скорой помощи.

В конце июля работники поисково-спасательного поста «Мособлпожспаса» вывели из леса в Дмитровском округе заблудившегося рыбака. Мужчина отправился на Яхрому, но найти дорогу обратно не смог и вызвал спасателей по экстренному номеру. На поиски специалисты потратили полтора часа, когда рыбак уже развел костер и готовился заночевать в лесу.