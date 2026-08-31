Медведь вышел на улицу в Петропавловске-Камчатском

Животное увидели прошлой ночью около 03:00 рядом с домом 95а на улице Тундровой. Информацию очевидцы передали оперативным службам, сотрудники которых сразу же прибыли в район.

Жителей попросили соблюдать осторожность и следить за детьми. При встрече с медведем рекомендовали как можно быстрее добраться до безопасного места, связаться с единой диспетчерской службой и сообщить адрес, где заметили дикого зверя. Власти рекомендовали не приближаться к хищнику и не пытаться самостоятельно прогнать его.

Ранее Минздрав Камчатского края сообщил о нападении медведя на охотников в районе села Хатырка на Чукотке. Мужчины выжили, их эвакуировали в больницу при помощи санитарной авиации.