В Бурятии медведь напал на двух мужчин

РИА «Новости»: в Бурятии двое мужчин пострадали при нападении медведя

Двое мужчин пострадали при нападении медведя в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии. Животное ликвидировали на месте, сообщил РИА «Новости» представитель районной администрации.

ЧП произошло в субботу, 26 сентября. Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

«Медведь напал на двух мужчин. Зверя убили на месте. Пострадавшие госпитализированы», — отметил источник.

Днем ранее в селе Марково на Чукотке медведь напал на 21-летнего работника МЧС. Он получил ушибленную рану руки, но смог отбиться от животного. Сотрудника привезли в больницу, где ему оперативно оказали помощь.

В тот же день в селе Вознесенка Красноярского края медведь растерзал женщину на приусадебном участке. Утром потерпевшая вышла во двор и заметила дикого зверя, который пытался проникнуть в загон с домашними животными.