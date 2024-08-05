Медведь растерзал рыбака в Магаданской области

В районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь растерзал рыбака, напавшего хищника уже застрелили. Об этом РИА «Новости» рассказала управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.

«На лесной дороге недалеко от поселка Верхний Сеймчан обнаружено тело человека с признаками нападения на него дикого животного», — сказала она.

На место происшествия направили сотрудника Госохотнадзора. Территорию обследовали, а через пять часов хищника обнаружили и ликвидировали. При проверке выяснилось, что именно этот медведь напал на человека.

Слободянюк пояснила, что жертвой нападения хищника оказался местный житель. Он возвращался с рыбалки, когда у него сломалась машина. Он решил в ночное время пойти пешком.

В регионе это уже не первое нападение медведей на людей. Прошлым летом погибли три человека, а четверых отправили в больницы. В последние годы популяция медведей в регионе сильно выросла.

Ранее нижегородский Минлесхоз сообщил об открытии 1 августа первого этапа сезона охоты на медведя, причем строго по лимитам и квотам. Можно будет добыть 369 особей.