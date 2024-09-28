Двух медведей заметили в Петропавловске-Камчатском за один вечер
МЧС предупредило о нашествии медведей в микрорайоны Петропавловска-Камчатского
Двух медведей заметили гуляющими около жилых домов в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«Замечен медведь возле дома по улице Рябиковской, 78. Следите за местонахождением детей», — отметили в сообщении.
Также в 23:03 по московскому времени местных жителей предупредили, что еще одного хищного зверя увидели рядом с домом по улице Авиационной.
До этого в столице Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за выходов медведей в город.
Ранее в Магаданской области медведь напал на рыбака и растерзал его. Мужчина возвращался с рыбалки, когда у него сломалась машина. Тогда он решил идти домой пешком. Напавшего хищника ликвидировали.
Также крупный бурый медведь напал на отца и сына в Приморском крае, они погибли. В этот же день он убил в приюте для животных около 30 собак.