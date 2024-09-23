Бурый медведь убил отца и сына в Приморье

Отец и сын погибли в Приморском крае из-за нападения медведя. Зверь атаковал их на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Село расположено неподалеку от Лучегорска. Предположительно, отца и сына атаковал крупный взрослый бурый медведь.

«В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотназдзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника», — подчеркнули в пресс-службе.

По информации ведомства, за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, о чем никто своевременно не сообщил.

«Напоминаем, обо всех достоверных случаях выхода хищных животных на территорию населенных пунктов следует незамедлительно сообщать на круглосуточную горячую линию охотнадзора», — призвали в министерстве.