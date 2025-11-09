Медицинский вертолет с тремя членами экипажа разбился в Теннесси

В штате Теннеси потерпел крушение однодвигательный вертолет медицинской службы с тремя членами экипажа. Двое из них находятся в критическом состоянии, третий погиб, сообщила служба Vanderbilt LifeFlight медицинского центра при университете Вандербильта в соцсети Facebook*.

«Медицинский центр университета Вандербильта с глубокой скорбью подтверждает, что вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси», — объявили представители медцентра.

Пациентов на борту в момент аварии не было. Двух пострадавших в критическом состоянии доставили в университетскую больницу Вандербильта. Еще один член экипажа скончался на месте.

Крушение произошло примерно в 30 милях к востоку от Нэшвилла в округе Уилсон, сообщила газета The New York Times. Vanderbilt LifeFlight использует девять вертолетов, каждый из которых перевозит бригаду из фельдшера в сопровождении одной или двух медсестер. Совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начали расследование.

В Дагестане 7 ноября упал вертолет Ка-226. Погибли пять человек.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.