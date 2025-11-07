Число погибших при крушении вертолета в Дагестане достигло пяти

При падении вертолета Ка-226 на нежилой дом в Дагестане погибли пять человек. Об этом «Известиям» сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что один из пострадавших скончался в больнице города Избербаш. Ранее сообщалось, что жертвами катастрофы стали четыре человека, троих госпитализировали.

Вертолет потерпел крушение после вылета из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег». На его борту находились семь человек, среди них был сын главы Кизлярского электромеханического завода.

Следователи рассматривают несколько причин аварии, включая техническую неисправность и ошибку пилотирования. В настоящее время проводятся авиатехническая, химическая и другие судебные экспертизы.

Момент падения вертолета Ка-226 попал на видео. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении 360.ru, воздушное судно рухнуло на дом и загорелось.