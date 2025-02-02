Медики рассказали о состоянии отравившихся в московском отеле детей

Угрозы жизни детей, которых госпитализировали с симптомами отравления из столичного отеля, нет. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В депздраве уточнили, что из гостиницы «Поречье» в больницу доставили шесть несовершеннолетних — их поместили в инфекционный стационар.

«Их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет», — заверили медики.

Всем попавшим в больницу детям оказывают полный комплекс медпомощи. По данным депздрава, остальным проживающим в отеле несовершеннолетним госпитализация не потребовалась.

СК уже возбудил дело об оказании небезопасных услуг. Источник 360.ru отмечал, что перед тем, как дети почувствовали себя плохо, в отель заказывали еду.